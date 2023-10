Wayne Rooney n'est plus l'entraîneur de Christian Benteke à DC United

"Nous avons parlé avec Wayne et sommes convenus qu'il était mieux pour nous de nous séparer", a déclaré dans un communiqué le PDG de DC, Jason Levien.

Il s'agit d'un "accord mutuel", selon le docucument publié sur le site du club.

"C'est le bon moment. J'ai fait tout ce que je pouvais pour mener ce club aux play-offs", a réagi Wayne Rooney après une dernière victoire insuffisante contre le New York City FC (2-0) samedi.

L'ex-international anglais et légende de Manchester United, arrivé au club de la capitale en juillet 2022, n'aura pas réussi conduire son équipe en play-offs, malgré une 9e place avec 40 points à l'issue de sa 34e et ultime journée. Ses poursuivants ont en effet encore des matches à disputer et l'un deux lui ravira cette place qualificative pour les barrages.