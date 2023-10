Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins entament la semaine dans le désordre

Barco (17,95) et D'Ieteren (155,60) perdaient 0,1 et 0,8%, Melexis (82,45) et Umicore (21,56) reculant de 0,1 et 1,2% alors que Aperam (27,84) remontait de 0,7. Euronav (16,80) se distinguait par ailleurs en bondissant de 3% supplémentaires, Immobel (29,45) regagnant 2,2% alors que Atenor (8,96) et Cenergy (5,37) abandonnaient 2,8 et 3,7%, Unifiedpost (2,42) et Orange Belgium (13,54) reculant de 3 et 2%, Ekopak (19,70) de 2,5%.

Sequana Medical (2,68) chutait enfin de 4,3% tandis que Mithra (1,214) et IBA (8,91) abandonnaient 4 et 3%, Nyxoah (6,50) reculant de 3% à l'inverse de MDxHealth (0,233) qui remontait de 2,2%.

L'euro s'inscrivait à 1,0530 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0545 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 56.470 euros, en recul de 350 euros.