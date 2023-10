Bourse de Bruxelles - Le rouge l'a emporté lundi en Europe

Cofinimmo (60,35) cédait 0,17% alors que Aedifica (51,80) regagnait 0,88%, Proximus (7,66) s'appréciant de 1,19% tandis que Melexis (82,15) et Ackermans (140,00) perdaient 0,48 et 0,71%.

Elia (90,10) et Aperam (27,90) étaient positives de 1,58 et 0,90% alors que Sofina (186,50) et Umicore (21,59) se dépréciaient de 0,75 et 1,05%.

Euronav (16,72) se distinguait par ailleurs en gagnant 2,5% supplémentaires en compagnie de Atenor (10,35), qui rebondissait de 12,2% après avoir perdu plus de 5% en début de journée.

Agfa-Gevaert (1,62) et CFE (6,55) chutaient par contre de 4,2 et 5,1% tandis que Unifiedpost (2,37) et Cenergy (5,29) plongeaient de 5,2% chacune, la BNB (457,00) reculant de 2,5%, EVS (27,05) et Econocom (2,31) de 3 et 3,3%.

Biosenic (0,0984) était enfin positive de 4,7% alors que Celyad (0,73) et Nyxoah (6,32) reculaient de 6,4 et 5,7%, Sequana Medical (2,65) et Mithra (1,214) de 5,3 et 4%, IBA (8,84) de 3,8%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0550 USD, contre 1,0530 dans la matinée et 1,0545 vendredi. Le lingot d'or se négociait autour de 56.400 euros, en recul de 420 euros.