Budget fédéral - La FEB regrette que les "vrais problèmes" budgétaires n'aient pas été abordés

Aux yeux de la FEB, le gouvernement a fait l'impasse sur les "vrais problèmes", "à savoir les fissures de plus en plus importantes dans le tissu économique", citant notamment la perte du pouvoir d'achat et la pression sur la balance commerciale.

"Les conséquences en reviendront comme un boomerang en 2025, bien plus lourdes. Il est dès lors préférable de se concentrer sur la politique de relance et les réformes structurelles qui seront absolument nécessaires à partir de cette date", a plaidé l'organisation patronale.