Conflit israélo-palestinien - "Antwerp for Palestine" entend manifester sa solidarité envers Gaza mercredi

Antwerp for Palestine constate que "le monde a été prompt à diaboliser et à mépriser la résistance palestinienne", mais restait silencieux sur "la violence de l'État hébreux". "Des citoyens sont chassés de leurs terres, leurs droits leur sont retirés, l'apartheid est installé, l'eau et l'électricité sont coupées, des personnes sont arrêtées ou assassinées en raison de leur appartenance ethnique", souligne le texte.

En signe de protestation, l'association entend donc manifester sa solidarité mercredi soir à l'égard du peuple palestinien. "Nous nous souviendrons des morts, soutiendrons les familles palestiniennes d'Anvers dans leur deuil et ferons entendre nos voix en faveur de la justice et du droit à l'autodéfense et à l'autodétermination", indique encore l'organisation sur le réseau social.