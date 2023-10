Conflit israélo-palestinien - Guerre Israël-Hamas: Pékin "condamne les actions portant atteinte à des civils"

La Chine avait indiqué dimanche être "profondément préoccupée" par les affrontements qui ont déjà fait plus d'un millier de morts entre Israël et Palestiniens.

Elle "s'oppose à toute action susceptible d'étendre le conflit et de compromettre la stabilité régionale, et espère qu'un cessez-le-feu sera mis en place dès que possible afin que la paix puisse être rétablie", a insisté lundi Mao Ning.

S'exprimant lors d'un briefing de presse régulier, la porte-parole a également estimé que "la communauté internationale devrait jouer un rôle efficace et travailler ensemble pour calmer la situation".

"Le moyen de sortir du cycle du conflit israélo-palestinien réside dans la reprise des pourparlers de paix, la mise en oeuvre de la solution des deux Etats et la promotion d'une solution globale et appropriée à la question de la Palestine par des moyens politiques, de manière à sauvegarder les préoccupations légitimes de toutes les parties", a-t-elle ajouté.

La diplomatie chinoise, qui a facilité plus tôt cette année le spectaculaire rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, dit régulièrement vouloir apporter sa contribution au processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis 2014.

Jusqu'à récemment peu impliquée dans le dossier israélo-palestinien en comparaison avec les Etats-Unis, la Chine, qui entretient par ailleurs de bonnes relations avec Israël, affirme désormais avec davantage de force sa position sur le sujet.