Conflit israélo-palestinien - Les voyages non-essentiels déconseillés en Israël et fortement déconseillés à Gaza

En raison de la situation "très tendue et imprévisible" sur place, les voyages vers Israël sont vivement déconseillés. La compagnie aérienne Brussels Airlines et le tour-opérateur TUI avaient déjà décidé samedi de suspendre leurs liaisons vers Tel Aviv respectivement jusqu'à ce lundi et jusqu'au 21 octobre. De nombreuses autres compagnies aériennes internationales ont pris des mesures similaires. Des vols restent toutefois possibles depuis l'aéroport de la ville israélienne.