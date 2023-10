Conflit israélo-palestinien - Plus de 700 Israéliens tués depuis le début de l'attaque du Hamas

L'armée israélienne a aussi fait état de 2.150 Israéliens blessés depuis samedi matin, dans une mise à jour postée en ligne tôt sur son compte officiel X (ex-Twitter).

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.

Il s'agit de l'escalade la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis des décennies.