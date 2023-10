CSI 5* de Coapexpan - Gregory Wathelet 5e du Grand Prix au Mexique

Seuls trois cavaliers ont réussi un premier passage sans faute. Dans le barrage qui a suivi, seul le Mexicain Manuel Gonzalez Dufrane n'a commis aucune erreur avec son cheval belge Hortensia van de Leeuwerk. L'Irlandais Jordan Coyle (For Gold) et le Brésilien Santiago Lambre (Chacco Blue II) ont fait tomber une barrière chacun et ont terminé respectivement à la 2e et 3e place. Gregory Wathelet avait commis une faute au premier passage et a terminé 5e.