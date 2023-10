Ecolo: Zoé Genot se met en retrait de la vie politique au 1er janvier

"Mon expérience de recherche de consensus et de négociation me sera utile pour mes nouvelles fonctions. Si je souhaite aujourd'hui me mettre en retrait de la vie politique, je garde énormément de bons souvenirs, de rencontres, de luttes et de discussions passionnantes. Une nouvelle génération engagée et déterminée est en place et je m'en réjouis", explique l'intéressée dans un communiqué.

Son parti l'a remerciée pour ses années d'engagement. "Zoé est une figure majeure de l'écologie politique. Son investissement, sa maîtrise des dossiers et sa connaissance du terrain lui seront également très utiles dans sa nouvelle fonction. Nous lui souhaitons beaucoup de succès", a ajouté Rajae Maouane, coprésidente d'Ecolo.

Les statuts d'Ecolo limitent à deux le nombre de mandats successifs à la même fonction, sauf dérogation octroyée par le parti. En 2019, Zoé Genot avait déjà décidé d'arrêter, mais la coprésidence du parti l'avait rappelée.