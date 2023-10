Inde: une vidéo de policiers jetant un corps dans un canal suscite l'indignation

La vidéo a été visionnée plus de 800.000 fois depuis sa mise en ligne dimanche.

Les policiers en Inde sont souvent décriés et accusés d'être corrompus et inefficaces. Le Bihar, qui compte plus de 100 millions d'habitants, est l'un des Etats les plus pauvres du pays.

Un haut responsable de la police du district de Muzaffarpur a déclaré à l'AFP que ses hommes n'avaient jeté à l'eau que la moitié inférieure du corps de l'homme, qui avait été écrasée par un camion roulant à vive allure et ne pouvait être récupérée.

"Il s'agit du corps d'un homme âgé qui n'a pas encore été identifié. La partie supérieure a été envoyée en vue d'une autopsie, mais la partie inférieure était gravement mutilée et ils l'ont donc jetée dans le canal", a déclaré Rakesh Kumar.

"C'était une grave erreur. Nous avons suspendu les trois policiers que l'on voit sur la vidéo".

Une fois la vidéo devenue virale, la police s'est empressée de repêcher des parties du corps dans le canal, selon un média local.