ITF Reims - Van Uytvanck aimerait entamer 2024 en Australie, "mais c'est un point d'interrogation"

"Cette semaine s'est merveilleusement bien déroulée, mais il faut garder les pieds sur terre", a-t-elle expliqué à Belga. "Ali aura besoin de temps et il y aura des hauts et des bas. La charge d'entraînement est encore très basse. Nous allons tâcher de l'augmenter progressivement. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à rester sur le circuit ITF lors des deux prochains mois. Ali ne va pas encore utiliser de classement protégé. Elle va essayer de disputer un maximum de tournois, pour tâcher de retrouver le rythme et se réhabituer à la vie sur le circuit, mais sans forcer".

Absente du circuit depuis le mois de février, Alison Van Uytvanck pourra bénéficiera d'un classement protégé - moyenne du classement de la joueuse lors des trois premiers mois de son indisponibilité - qu'elle pourra utiliser lors de huit tournois sur une période d'un an. Si tout va bien, elle pourrait l'activer pour la tournée en Australie en janvier 2024.

"L'idée est de pouvoir commencer l'année 2024 par la tournée australienne, mais c'est encore un point d'interrogation", a poursuivi Ann Devries. "Il faut se décider début novembre, car elle doit demander son classement protégé un mois avant le deadline des inscriptions. Attendons donc de voir comment vont se dérouler les prochaines semaines. Le plus important est de se tenir au plan que nous avons établi ensemble, de progresser à son rythme, en prenant du repos et en faisant les bons choix de tournois".