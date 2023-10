JO 2028 - Baseball, cricket, flag football, lacrosse et squash proposés comme sports additionnels

La proposition va à présent être soumise à la Commission du programme olympique du CIO, qui l'examinera et émettra une recommandation à l'intention de la Commission exécutive. Si la proposition est acceptée, elle sera présentée lors de la 141e Session du CIO à Mumbai (15-17 octobre), a expliqué le CIO.

Le baseball-softball (de 1992 à 2008 et 2020), le cricket (1900) et le lacrosse (1904 et 1908) ont déjà figuré au programme olympique. Le flag football et le squash feraient eux une première apparition. Avec les sœurs Nele (8e) et Tinne Gilis (10e), âgées respectivement de 27 et 25 ans, la Belgique possède deux joueuses dans le top-10 mondial du squash.

Depuis la mise en place, en 2014, de l'Agenda olympique 2020, le CIO permet aux comités d'organisation de proposer des nouveaux sports au programme olympique en tant que "sports additionnels".

Le comité organisateur de Paris 2024 a ainsi inclus le surf, l'escalade, le skateboard et le breaking à son programme.