La Wallonie devra augmenter les moyens consacrés à ses ouvrages d'art

En chiffres, un des scénarios prévoit de porter le budget à 82 millions d'euros par an, dont 65 millions pour le réseau structurant de la SOFICO et 17 millions pour le réseau non structurant.

"Sans attendre les résultats de cet audit, j'ai déjà augmenté en début de cette année le budget consacré aux ouvrages d'art sur le réseau non structurant pour atteindre un total de 16 millions par an. Ce budget spécifique pour les interventions curatives et de réhabilitation des ouvrages est programmé jusqu'en 2027", a souligné Philippe Henry (Ecolo), interrogé sur ce rapport par le chef de groupe des Engagés, François Desquesnes.

"Cette augmentation de budget permet au SPW MI d'augmenter ses interventions du type curatif. Des marchés spécifiques et des marchés sujets à commande ont été créés permettant des interventions de maintenance préventive et corrective afin de récupérer les ouvrages en état moyen et de préserver les actifs en bon état", a ajouté le ministre.

La Wallonie compte 5.661 ouvrages sur l'ensemble de son réseau routier, 75% d'entre eux ayant été construits dans les années 1960 et 1980.