Le Front de libération nationale corse revendique la série d'explosions sur l'île

"A Francia Fora" ("la France dehors", NDLR), insiste ce texte de quatre lignes signé par le Front de libération nationale corse, quelques heures à peine après les explosions qui ont visé des résidences secondaires, un centre des impôts désaffecté ou encore des villas en construction.

Ce communiqué se termine par les slogans respectifs, en langue corse, du FLNC - Union des combattants et du FLNC 22 octobre, deux mouvements clandestins autrefois rivaux qui avaient déposé les armes au milieu des années 2010 et sont aujourd'hui réunis sous la même bannière du FLNC.

Dans un communiqué début août, dans lequel il revendiquait 16 attentats dont 11 en 2023 et cinq en 2022 et 2021, le FLNC avait appelé à la création d'une "plateforme de résistance patriotique" face à "une colonisation de peuplement disproportionnée" et un "processus de destruction du peuple corse". "Aucun accord entre la Corse et la France ne pourra être qualifié d'historique tant qu'il n'entérinera pas la reconnaissance des droits du peuple corse sur sa terre", poursuivait le texte.

Pour illustrer cette "résistance patriotique"', le mouvement clandestin évoquait l'agent immobilier qui "mettra le dossier d'un patriote sur le dessus de la pile", les "employeurs qui privilégieront un candidat corse", le Corse qui "préférera vendre sa terre à un jeune couple de son village" ou ceux qui "s'emploieront à trouver une autre source de revenus plutôt que de louer leur bien via Airbnb de manière frénétique et exagérée".