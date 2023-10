Les trains moins ponctuels en septembre

En juillet et en août, la ponctualité ferroviaire avait atteint 91,1 et 91,6%. En juin, seuls 86,7% des trains ont atteint leur gare terminus et, pour ceux qui empruntent la jonction Nord-Midi, la première station de cette liaison, avec moins de six minutes de retard.

En ajoutant les trains annulés au calcul, la ponctualité atteint en septembre 84%. Ces chiffres suivent la même tendance que les mois précédant la trêve estivale.

Plus de quatre retards ou suppressions sur dix ont été causés par des "tiers", par exemple des personnes qui traversent les voies.

Ce genre d'incident a d'ailleurs causé le plus de perturbations du trafic ferroviaire le mois dernier. Le 9 septembre, des personnes se trouvant sur les voies à Louvain ont causé 2.370 minutes de retard et 21 suppressions de train. Un autre incident de ce type a eu lieu le 1er septembre, à Watermael, lors duquel 40 trains avaient dû être supprimés.

Au cours du neuvième mois de l'année, 3.561 voyages en train ont été entièrement ou partiellement supprimés, soit 3,7% du total.