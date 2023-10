Météo - Du soleil et des températures douces jusqu'à mercredi au moins

Si le soleil sera bien présent dans l'après-midi, des nuages seront davantage présents sur l'est du pays. Les températures resteront douces avec 18 à 21°C en Ardenne, 19 à 20°C au littoral et 21 à 23°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest, puis d'ouest à nord-ouest.

Le ciel se couvrira au fil de la soirée puis de la nuit avec des minima compris entre 6 et 11°C en Ardenne et autour de 12 à 13°C en plaine. Le vent faible sera faible et variable ou de sud-ouest.

Mardi, après la disparition d'une grisaille matinale, le temps sera assez ensoleillé avec des nuages élevés. La douceur persistera avec 20°C en Ardennes et jusqu'à 23 ou 24°C en plaine. En soirée, la nébulosité restera peu abondante avec des nuages élevés. Les minima seront compris entre 9°C en Hautes Fagnes et 15°C dans le centre.

Le temps sera toujours sec avec des périodes ensoleillées, mercredi, avec un mercure qui pourra atteindre 23 à 24°C. Une zone de pluie envahira ensuite lentement le pays depuis le nord-ouest.