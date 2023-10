Qualifications Euro 2024 - Koopmeiners rejoint Lang et Berghuis sur la liste des indisponibles du côté des Pays-Bas

En effet, le sélectionneur des Oranje ne pourra pas compter sur ses gardiens Mark Flekken et Justin Bijlow, sur les défenseurs Jurriën Timber, Matthijs de Ligt, Sven Botman et Tyrell Malacia, les milieux de terrain Frenkie de Jong, Steven Berghuis et Teun Koopmeiners, ainsi que les attaquants Noa Lang, Memphis Depay et Cody Gapko.

Après avoir intégré l'ancien Anversois Calvin Stengs au groupe pour combler les carences de l'effectif, ainsi qu'Andries Noppert, Koeman a rapatrié Ian Maatsen depuis les espoirs.

Les Pays-Bas recevront la France vendredi à Amsterdam. Ils se déplaceront ensuite à Athènes pour y jouer la Grèce, trois jours plus tard. Avec 9 points en 4 matches, les Pays-Bas sont 2es de leur groupe B derrière les Bleus, qui ont remporté leur 5 matches.