Semaine de la santé mentale - L'OMS et le HCDH plaident pour la révision de la législation en matière de santé mentale

L'OMS et le HCDH encouragent, en l'occurrence, les autorités nationales à s'aligner sur le droit international relatif aux droits humains, comme la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), pour réformer, adopter ou produire des lois sur la santé mentale. Pour mener à bien la procédure de révision de la loi, les institutions ont détaillé les étapes à suivre, à commencer par l'évaluation de la politique en vigueur.

En outre, dans le rapport, l'OMS et le HCDH exposent des exemples de textes et de dispositions adoptées par certains pays, comme l'Espagne et le Pérou, garantissant notamment l'égalité et la non-discrimination, le consentement éclairé et l'élimination de pratiques coercitives, mais aussi la participation pleine et effective aux décisions publiques.

"Ces exemples incluent l'interdiction de toutes les formes de discrimination, y compris dans le secteur des assurances et de la fourniture d'aménagements raisonnables. Ils comprennent aussi la lutte contre la stigmatisation et la reconnaissance de l'égalité des droits au sein des services de santé mentale", spécifient-elles.