TC Liège - Des trafiquants d'être humains auraient transporté 22 personnes par jour durant trois ans

"Un trafic odieux", a qualifié Me Jean-Pierre Jacques, avocat de Myria, qui s'est constitué partie civile dans le dossier. L'institution réclame un préjudice moral d'un euro dans ce dossier. L'avocat a qualifié l'organisation criminelle de machine qui usait de menaces et de violence pour engendrer la peur. "Un piège dans lequel est tombée une série de personnes vulnérables. Mais les vraies victimes, ce sont les migrants", a relevé Me Jacques.

La particularité de ce réseau international était de recruter des personnes vulnérables pour jouer le rôle de chauffeur. Si le transport échouait, ces derniers étaient abandonnés à leur sort et à une condamnation à l'étranger. Les migrants étaient, eux transportés dans des conditions inhumaines. Une personne est morte dans un accident de la route et une autre a été victime d'un enlèvement.

"Dans la hiérarchie, il y avait les donneurs d'ordres, les recruteurs et les chauffeurs. Le gagnant était le donneur d'ordre, qui ne prenait aucun risque et touchait l'argent", a analysé Me Jacques.

L'avocat a aussi pointé l'ampleur de l'organisation qui, en moyenne, aurait transporté 22,8 migrants par jour, pendant trois années, entre mai 2019 et juin 2022.