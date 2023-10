Tour d'Italie - Le Tour d'Italie partira de Turin en 2024

La dernière fois que le Giro a débuté à Turin remonte à 2021. Le double champion du monde de contre-la-montre Filippo Ganna y avait remporté le contre-la-montre.

La 2e étape, longue de 150 km partira de San Francesco al Campo en direction de Santuario di Oropa dans les Alpes italiennes, où une ascension de 11 km à 6,2% de dénivelé attendra les coureurs.

La 3e étape entre Novara et Fossano, toujours dans le Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie, sera plus favorable aux sprinteurs, tandis que la suivante s'élancera d'Acqui Terme vers une destination encore inconnue dans la région voisine de Ligurie.

Le parcours complet sera annoncé vendredi.

Sous ses nouvelles couleurs de BORA-hansgrohe en 2024, le Slovène Primoz Roglic pourrait défendre son titre conquis en 2023 au cours de sa dernière saison avec Jumbo-Visma. Il s'était alors imposé devant le Britannique Geraint Thomas et le Portugais Joao Almeida. Remco Evenepoel avait été contraint d'abandonner la course après la 9e étape à cause d'une infection au Covid-19 alors qu'il menait le classement général.