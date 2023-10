"Tous Mauves", le nouveau programme d'inclusion sociale du Club d'Anderlecht

Avec "Tous mauves", le très populaire club belge entend accélérer et renforcer l'intégration sociale de plus de 5.000 jeunes dans et autour de la capitale. Pour atteindre cet objectif, le RSC Anderlecht collabore avec Telenet, principal sponsor des RSCA Women depuis des années, et avec un réseau très étendu d'organisations d'aide sociale comme FEFA, BeCode, BX Brussels ou encore Teach for Belgium.