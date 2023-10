Une campagne de prévention pour faire face à la douleur au travail

Les douleurs dans le bas du dos, aux cervicales et aux épaules sont les plaintes les plus diffuses auprès des travailleurs. Pour un travailleur sur quatre, elles sont même à l'origine de douleurs chroniques et occasionnent des incapacités de travail de courte et de longue durées. Parmi l'ensemble des malades de longue durée, un tiers souffre de douleurs physiques. Ce pourcentage est resté relativement constant au cours de la dernière décennie mais, en chiffres absolus, le nombre de malades de longue durée en raison de problèmes physiques n'a cessé d'augmenter.

La Semaine de la douleur veut attirer l'attention sur les travailleurs et travailleuses en souffrance, en donnant une série de conseils afin de prévenir les douleurs. Ainsi, les personnes avec un travail de bureau sont invitées à changer régulièrement de position et à se lever et marcher un peu. "Il est par ailleurs essentiel de rester actif même si l'on présente des douleurs", souligne Lode Godderis, CEO de Idewe. "Une étude a en effet montré que celui qui se maintient actif retrouve plus rapidement le chemin du travail. C'est une double victoire, pour vous-mêmes et pour votre travail", soutient-il.