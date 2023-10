Arrestation d'escrocs présumés qui sévissaient dans le Brabant wallon et le Namurois

Les auteurs effectuaient du porte à porte afin de proposer à la vente des ballotins de pralines, prétendant œuvrer au profit d'un mouvement de jeunesse.

"À l'aide de manœuvres frauduleuses, les auteurs s'emparaient de la carte bancaire de leur victime et parvenaient à lui soustraire d'importantes sommes d'argent", précise la porte-parole du parquet brabançon wallon.

Plusieurs plaintes ont été déposées auprès des zones de police de l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon, mais aussi dans le Namurois où les escrocs s'activaient également.

Le montant de l'escroquerie a pu être estimé à 70.000 euros.

Face au nombre de plaintes et au vu de l'ampleur du phénomène, une instruction judiciaire a été ouverte le 15 septembre 2023 auprès d'un juge d'instruction du Brabant wallon.

Une enquête soutenue a été menée en collaboration avec les zones de police d'Ottignies/Louvain-la-Neuve, des Ardennes Brabançonnes, de l'Ouest-Brabant wallon, de Jodoigne, de Braine-l'Alleud et d'Orne-Thyle pour l'arrondissement du Brabant wallon, ainsi que de la zone Orneau-Mehaigne pour l'arrondissement de Namur.

Deux individus ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction en charge du dossier.

Les suspects sont deux jeunes hommes nés en 2001 et 2005, respectivement originaires de Charleroi et de Couvin. Un mineur a aussi été interpellé et présenté à un juge de la jeunesse de Charleroi.