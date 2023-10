Assises Hainaut - Les derniers témoins auditionnés par la cour

La mère de l'accusé a affirmé avoir rencontré de nombreuses difficultés avec son fils dès son plus jeune âge. Elle était fréquemment contrainte de se rendre à la police en raison des actes délictueux commis par ce dernier. Selon elle, son fils aurait dû être incarcéré plus tôt. En retour, l'accusé reproche à sa mère de l'avoir expulsé de son domicile. Il a ensuite trouvé refuge chez son père, un homme à la fois alcoolique et violent.

Selon la sœur de l'accusé, leur père n'était pas un exemple à suivre. "Son frère voulait lui ressembler", a-t-elle précisé.

Mickaël Van Haute est accusé d'avoir tué et violé la petite Néva, alors que sa compagne était hospitalisée. Ses proches ne comprennent pas pourquoi il s'en est pris à une petite fille, alors qu'il ne s'est jamais montré violent avec des enfants.

L'accusé a déclaré que, la nuit des faits, alors qu'il était "défoncé", il s'était énervé contre Néva, qui pleurait. L'enfant est mort d'un traumatisme crânien, conséquence de coups portés à la tête.

Lundi, les médecins légistes ont été auditionnés à huis clos. Ils ont relevé des traces de sévices sexuels sur le corps de l'enfant, concomitants aux faits. L'accusé conteste le viol.

Les plaidoiries débuteront mardi après 16h00.