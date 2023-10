Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 rebondit de 1,5% à l'instar de ses voisins européens

KBC (58,34) et Ageas (38,76) valaient 2,1 et 1% de plus que la veille, AB InBev (50,06) s'appréciant de 1,2%, Proximus (7,86) et Aperam (28,52) de 2,5 et 2,2%.

Sofina (192,10) était également positive de 3%, D'Ieteren (158,90) et Melexis (83,55) remontant de 2,6 et 1,7%, Elia (91,40) et Barco (18,07) de 1,4 et 1%.

Solvay (103,30) et UCB (79,18) étaient en hausse de 1,7 et 1,2% tandis que Galapagos (33,58) se contentait d'un mieux de 0,4%.

Atenor (11,85) et Cenergy (5,64) rebondissaient par ailleurs de 14,5 et 6,6%, CFE (6,77) et Immobel (29,90) de 3,4%, EVS (27,85) et Jensen (32,40) de 3 et 3,2%, Deme (95,00) de 2,1%.

Ekopak (19,60) et Iep Invest (5,45) reculaient par contre de 2 et 2,7%, Warehouses Estates (33,80) reperdant 2,9%.

Les chiffres trimestriels de MDxHealth (0,269) faisaient enfin rebondir le titre de 16,9% tandis que Nyxoah (6,66) et Mithra (1,25) regagnaient 5,4 et 3% à l'inverse de Biosenic (0,093) qui reperdait 5,5%.

L'euro s'inscrivait à 1,0605 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0550 la veille vers 16h30. Le lingot d'or se négociait autour de 56.370 euros, en recul de 30 euros.