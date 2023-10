Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repasse nettement au-dessus des 3.500 points

Solvay (102,90) et UCB (79,40) valaient 1,33 et 1,51% de plus que lundi, arGEN-X (473,90) et Galapagos (33,52) gagnant 1,48 et 0,24%.

Atenor (12,85) et Cenergy (5,74) rebondissaient par ailleurs de 24,1 et 8,5%, Viohalco (4,65) et Agfa-Gevaert (1,73) de 4,5 et 6,8%, Belysse (0,72) et DEME (96,70) de 5,9 et 4%, Xior (26,35) et Immobel (29,90) de 3,3 et 3,4%, Unifiedpost (2,495) de 5,5%.

Ekopak (19,20) et Keyware Tech. (0,82) chutaient par contre de 4 et 8,4% avec la BNB (436,00) qui abandonnait 4,6%.

Les chiffres trimestriels de MDxHealth (0,259) faisaient enfin rebondir le titre de plus de 20%, écart ramené finalement à 12,6% alors que Mithra (1,274) et Nyxoah (6,54) remontaient de 4,9 et 3,5%, à l'inverse de Biosenic (0,092) et Onward Medical (3,34) qui plongeaient de 6,5 et 4,3% en compagnie de Sequana Medical (2,55) et Celyad (0,704), négatives de 3,8 et 3,5%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0600 USD, contre 1,0605 dans la matinée et 1,0550 la veille. Le lingot d'or se négociait autour de 56.320 euros, en recul de 80 euros.