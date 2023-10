Budget fédéral - L'industrie alimentaire satisfaite de l'accord budgétaire

Fevia avait demandé au gouvernement fédéral d'éviter les taxes et autres charges qui augmenteraient le prix des aliments et des boissons pour les ménages, encourageraient les achats transfrontaliers et porteraient préjudice à la compétitivité des entreprises belges. "Malgré les efforts budgétaires, cet objectif a été atteint", se réjouit la fédération sectorielle.