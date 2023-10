Budget fédéral - L'opposition pas convaincue par le discours d'Alexander De Croo

Peter De Roover ne partage pas non plus le discours selon lequel notre pays se porte bien. "Personne ne le croit. Avec l'Italie, nous avons le pire budget de l'Union européenne et aucun projet majeur n'a été réalisé. Quelques petites choses ne pourront pas y remédier."

Le président du PTB, Raoul Hedebouw, n'a pas vu d'utilité au discours du Premier ministre. Le communiste se montre très critique sur l'extension des flexijobs à douze secteurs supplémentaires. "Alors qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, ce gouvernement dit : 'ajoutez deux ou trois emplois'. C'est une dérégulation du marché du travail qui n'est socialement pas acceptable."

Le député prône en revanche une augmentation des salaires. "Regardez le secteur de l'Horeca. Comment peut-on demander aux gens de continuer à travailler avec un salaire minimum et des horaires aussi irréguliers ?", s'est-il interrogé. "Les entreprises et les banques restent hors de danger", malgré les 150 millions d'euros que le gouvernement souhaite prélever auprès des banques.