Budget fédéral - Trois nouveaux centres de prise en charge des victimes de violence sexuelles

"Entre 2017 et 2022, les 10 CPVS existants ont accueilli 8.230 victimes. Cela illustre l'étendue des problèmes de violences sexuelles et la nécessité d'avoir des centres accessibles 24h/24, 7 jours sur 7 permettant une prise en charge complète et au rythme de la victime", commente-t-elle dans un communiqué.

Ces trois nouveaux centres seront situés à Mons, dans le Brabant wallon et dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde. "Ils correspondent aux besoins exprimés par le terrain. Il s'agit de zones à proximité de campus étudiants, soit des publics principalement concernés par les actes de violences sexuelles", complète Mme Leroy.

Enfin, concernant Eupen, les contacts avec les acteurs de terrain se poursuivront pour identifier la meilleure manière de renforcer la prise en charge des victimes germanophones de violences sexuelles dans un délai court, assure la secrétaire d'État.