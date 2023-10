Circulation rétablie sur le rail entre Bruxelles et Gand

La circulation avait ainsi été interrompue entre Bruxelles et Gand sur la ligne 50A, la ligne rapide qui relie les deux villes. Les trains concernés ont été détournés via la ligne 50, a expliqué le porte-parole d'Infrabel, Thomas Baeken. Il s'agit de la ligne classique entre Bruxelles et Gand avec un trajet rallongé d'une demi-heure.

La situation est revenue à la normale vers 22h30 à Erpe-Mere, permettant de nouveau la ciruclation ferroviaire.