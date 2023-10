Conflit en Syrie - La Cour internationale de justice se penche sur la question de la torture en Syrie

Selon les plaignants, le régime syrien torture des civils depuis 2011, lorsque les manifestations en faveur de la démocratie ont été violemment réprimées. "Les violations des droits humains comprennent la torture et d'autres peines et traitements inhumains et dégradants", affirment les Pays-Bas et le Canada.

Ces manifestations avaient été suivies d'une guerre civile, qui se poursuit toujours. Bachar al-Assad est devenu un paria international, mais plusieurs pays arabes ont toutefois quelque peu normalisé leurs relations avec la Syrie ces derniers temps.