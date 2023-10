Conflit israélo-palestinien - Guerre Israël-Hamas: Anvers hisse le drapeau de l'État hébreu au château Het Steen

Selon M. De Wever, les victimes de l'offensive ne sont pas des victimes du conflit israélo-palestinien, mais plutôt "d'une terreur inhumaine et impitoyable". Il appelle donc à "resserrer les rangs" et à s'unir contre cette terreur.

"Le bras de Téhéran, du Hezbollah et du Hamas s'étend jusqu'aux rues d'Europe", affirme le bourgmestre. "Nous devons maintenant rester unis et chaque démocrate doit être sans ambiguïté de notre côté. La période à venir sera difficile, y compris dans cette ville. Nous devons garder les yeux ouverts et veiller à la sécurité de chacun. Nous ne devons pas vivre dans la peur."