Conflit israélo-palestinien - Le prince héritier saoudien travaille à éviter une expansion du conflit Hamas/Israël

Le prince héritier a également déclaré à M. Abbas que le royaume du Golfe continuait à "soutenir le peuple palestinien pour qu'il puisse exercer ses droits légitimes à une vie décente, réaliser ses espoirs et ses aspirations, et parvenir à une paix juste et durable", a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne.

Face aux attaques terrestres, aériennes et maritimes sans précédent du groupe islamiste palestinien, qui ont fait 800 morts côté israélien, Israël a lancé une série de frappes sur Gaza, qui a enregistré 687 victimes.

La spirale de la violence s'est déclenchée en pleine tentative de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, parrainée par les Etats-Unis, désormais compromise selon les analystes.

Des négociations entre les deux plus anciens alliés des Etats-Unis au Proche-Orient, qui partagent une inquiétude envers le développement du programme nucléaire iranien, devaient avoir lieu dans les prochaines semaines.

Toutefois, le prince Mohammed avait déclaré le mois dernier à Fox News que la question palestinienne était "très importante" pour l'Arabie saoudite.

"Nous devons résoudre cette question. Nous devons faciliter la vie des Palestiniens", avait-il déclaré.