Conflit israélo-palestinien - Plus de 187.000 Palestiniens déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza, selon l'Onu

Plus de 187.000 habitants de la bande de Gaza ont fui leurs maisons pour trouver un logement plus sûr ailleurs dans l'enclave, selon des chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - Ocha), un organe de l'Onu.