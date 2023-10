Coupe du monde de cyclocross - L'équipe Circus-ReUz-Technord fait l'impasse sur la première manche de Coupe du monde

"Nous avons laissé nos coureurs choisir s'ils faisaient le voyage jusqu'en Amérique, mais nous ne prenions pas en charge les frais de celui-ci. Le vainqueur à Waterloo recevra 5.000 euros, le second 3.500 euros. Cela semble beaucoup, mais ce n'est pas suffisant pour payer les frais. De plus, il faut se mesurer à des hommes comme Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, etc. Il devient alors difficile de gagner", a expliqué le directeur sportif Bart Wellens.

L'équipe voyagera donc en Europe. "Thijs Aerts et Julie Brouwers partiront en Espagne. Arne Baers partira à Düsseldorf, en Allemagne, et Kevin Kuhn à Steinmauer, en Suisse. Gerben Kuypers et Lauren Molengraaf seront présents à Oisterwijk aux Pays-Bas. Par rapport à la saison dernière, on ne manque plus qu'une seule course de Coupe du monde puisque le cross de Fayetteville n'a pas lieu cette saison. La perte de points est ainsi limitée."

"Ceux qui ne courent pas en Amérique auront bien sûr une position de départ moins favorable pour le prochain cross, mais cela ne compense pas les coûts globaux. En outre, l'équipe n'a pas vraiment d'intérêts de sponsors à défendre en Amérique, contrairement à l'équipe de Sven Nys, entre autres.