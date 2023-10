De Croo met en garde contre la tentation populiste

"Ce que les jeunes attendent de nous, c'est une gestion moderne qui leur donne de l'élan. Tout le monde ne tourne pas le dos à l'autre. Tout le monde n'est pas négatif et ne prédit pas la fin du monde. Il existe une large majorité silencieuse qui opte pour la coopération."

Selon le Premier ministre, "cette majorité silencieuse apporte sa pierre à notre société et s'y investit sans compter. Mais pour la soutenir, nous les décideurs politiques devons aussi coopérer et dépasser les antagonismes. Nous devons nous battre pour la démocratie et contre les fake news", a-t-il ajouté, faisant référence aux écoles incendiées en septembre dernier en Wallonie en plein débat sur les animations Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle).

"Les récentes attaques prenant pour cible des écoles wallonnes nous ont tous choqués. Si nous abandonnons notre démocratie à la désinformation et aux fake news, nous allons droit dans le mur. Les antidémocrates déforment la réalité et colportent des mensonges au détriment de la sécurité, par exemple de nos enfants."

Le Premier ministre, largement applaudi par la majorité, a demandé la confiance de la Chambre. Le vote aura lieu jeudi, soit 48 heures après le dépôt de la motion de confiance. La discussion sur la déclaration aura lieu mercredi à 14h00.