De nombreux chantiers sont à poursuivre pour éradiquer le sans-abrisme, selon l'AMA

Malgré une adaptation toujours plus adéquate des services pour répondre aux besoins des personnes en difficulté, le nombre de personnes sans-abri ne fait que croitre en Belgique et en Europe, en raison de la succession des crises migratoires, sanitaires et économiques, selon l'AMA.

A Bruxelles, 7.134 personnes sans-abri ont été dénombrées en 2022 par l'organisme de coordination de l'aide d'urgence Bruss'Help, ce qui représente une augmentation de 18,9% en deux ans. En Wallonie, ce sont 11.729 personnes sans-abri qui ont été recensées par la Fondation Roi Baudouin depuis 2020.

Face à cette situation, l'AMA émet différentes revendications pour la législature 2024-2029. L'organisation demande d'abord de renforcer le secteur de l'aide aux personnes sans-abri, au travers de subventions aux services existants, d'une aide pour l'acquisition et la rénovation de bâtiments, ainsi que d'un soutien aux projets innovants. L'AMA se penche également sur les emplois du secteur, et demande de renforcer leur attractivité au travers d'une revalorisation des conditions de travail et des salaires.

Concernant la lutte contre le sans-abrisme en tant que telle, l'organisation demande notamment le renforcement des lieux de coordination travaillant sur la problématique, tels que Bruss'Help ou l'Observatoire wallon du sans-abrisme, de rendre effectif le droit au logement, ou encore d'accueillir dignement les personnes issues de la migration.

"Nos revendications ont un impact financier important, nous en sommes conscients", conclut l'AMA. "Mais c'est le prix à payer pour garantir que demain, le sans-abrisme ne soit qu'un lointain souvenir."