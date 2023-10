Découverte de plus de 300 kilos de cocaïne dans un container à Londerzeel

"L'entreprise spécialisée dans les fruits et légumes attendait aujourd'hui un container de produits dérivés de miel", explique Ingrid Moriau, porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. "Le conteneur a été récupéré par l'entreprise ce matin au port d'Anvers et transféré à Londerzeel. Lors de l'ouverture du conteneur, les employés de Jogrex ont découvert que plusieurs sacs de sport étaient cachés à l'intérieur. Ceux-ci étaient remplis de blocs de cocaïne et ce pour une quantité totale de 322kg."