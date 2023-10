Des équipes européennes d'intervention d'urgence présentes à Hasselt pour un exercice

Ce mécanisme est une initiative du Conseil européen qui coordonne la réponse d'urgence de l'UE aux catastrophes. Il compte 37 États participants, incluant tous les membres de l'UE ainsi que dix autres pays. Récemment, le MEPC a été lancé lors des inondations et des feux de forêt en Grèce, en Slovénie et à Chypre, ainsi que lors des tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

Depuis lundi, les équipes d'intervention sont confrontées à un scénario catastrophe, selon lequel des inondations de grande ampleur toucheraient la Belgique, et en particulier la province du Limbourg. D'après ce scénario, les communes le long de la Meuse et de la zone d'affaissement minier du Limbourg seraient sous eaux, la rupture d'une digue le long du canal Albert causerait une fuite de produits chimiques d'une usine Seveso et des victimes seraient prises au piège à la suite de l'effondrement d'un hall du Park H, un complexe événementiel d'Hasselt.

Neuf équipes nationales d'intervention d'urgence sont présentes à l'hôtel Radisson à Hasselt pour un "exercice de table", au cours duquel ils vont discuter de la manière dont ils interviendraient dans la réalité face à une telle catastrophe. Une équipe de coordination assure également la collaboration entre les groupes d'intervention et la liaison avec les autorités locales.

L'objectif de l'exercice est d'améliorer les procédures d'intervention d'urgence et de faire en sorte que les différentes équipes participantes obtiennent une certification afin de pouvoir être déployées dans le cadre du MEPC.