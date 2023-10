Diables Rouges - Vingt-quatre Diables à l'entraînement, dont Luca Oyen, Arnaud Bodart seul absent

Il s'agissait du premier entraînement sur le terrain de ce rassemblement. Lundi, les Diables avaient eu une séance de récupération en salle.

Arthur Vermeeren, appelé lundi pour pallier le forfait de Leandro Trossard, et Mandela Keita constituent les deux nouveaux visages de la sélection. S'il reste avec les A pour le reste du rassemblement, Oyen fêtera également sa première sélection.

La Belgique partage actuellement la tête du groupe F des qualifications pour l'Euro 2024. Les deux équipes comptent 13 points en 5 matches, et devancent largement la Suède, 3e avec 6 points. L'Azerbaïdjan (4 matches) et l'Estonie ferment la marche avec 1 point. Une victoire contre l'Autriche ou un match nul contre la Suède suffirait aux Diables Rouges pour assurer l'une des deux premières places de leur poule, et ainsi valider leur présence au prochain championnat d'Europe en Allemagne.

Après l'Autriche et la Suède, il ne restera qu'un match de qualification pour la Belgique, face à l'Azerbaïdjan, à domicile le 19 novembre.