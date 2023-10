Distributeurs de billets: le fédéral contraint de dévoiler l'accord avec Batopin

La Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) a donné raison, le 4 octobre dernier, à Financité, Testachats et Okra dans leur requête destinée à obtenir les détails de l'accord signé entre le gouvernement fédéral et le secteur bancaire autour de l'installation de distributeurs de billets dans le cadre du projet Batopin. Les associations s'en félicitent mardi par communiqué et attendent désormais les documents demandés.