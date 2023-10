Fermeture d'une entreprise limbourgeoise spécialisée dans le papier: 550 emplois perdus

Les mois passés ont déjà été marqués par de nombreuses périodes de chômage temporaire au sein de l'usine de Lanaken. Les représentants du personnel ne s'attendaient cependant pas à pareille annonce. "La nouvelle tombe comme une bombe. L'ensemble du personnel est touché et les émotions sont donc très vives", a commenté Jan Staal, secrétaire syndical ABVV/FGTB.

La direction explique sa décision notamment par un marché de plus en plus tendu et par une erreur stratégique dans le choix d'augmenter ses prix, ce qui a poussé ses clients à se tourner vers la concurrence.

"Maintenant, ce sont les négociations. La direction a affirmé qu'elle souhaitait un véritable plan social et nous allons voir ce qu'elle entend par là", poursuit le syndicaliste.

La production de papier sur le site était totalement à l'arrêt à la suite de cette annonce.