Fluxys prévoit une canalisation d'hydrogène entre les ports de Gand et d'Anvers

Fluxys indique se préparer à la pose d'une canalisation d'hydrogène et d'une canalisation de CO2 entre Zelzate et Kallo. "De cette manière, les fournisseurs peuvent commercialiser de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique neutre en carbone, et le CO2 que les entreprises captent peut être transporté entre deux clusters industriels majeurs: les ports d'Anvers et de Gand", précise le gestionnaire.

La pose des canalisations représente une étape importante dans la réalisation de la stratégie fédérale pour l'hydrogène, qui vise notamment à faire de la Belgique un hub européen en la matière, ajoute Fluxys.