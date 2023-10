Invasion de l'Ukraine - Le soutien des États-Unis à Israël n'affectera pas celui fourni à l'Ukraine

"Sur la question de savoir si le soutien américain à Israël peut affecter ou non le soutien américain à l'Ukraine, nous n'anticipons aucun problème à ce sujet", a déclaré Mme Smith devant la presse.

"Je pense que les États-Unis seront capables de rester concentrés sur notre partenariat et notre engagement envers la sécurité d'Israël et de tenir à la fois nos engagements et notre promesse de continuer à soutenir l'Ukraine", a souligné l'ambassadrice, à la veille d'un Conseil des ministres de la Défense de l'Alliance atlantique.

Le président Joe Biden a donné l'ordre à des navires de guerre américains de se rapprocher des côtes d'Israël en soutien à ce pays, après l'attaque du Hamas samedi qui a fait des centaines de morts dans la population israélienne.

Des inquiétudes entourent la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine après que le compromis trouvé au Congrès pour éviter la paralysie budgétaire des États-Unis a laissé de côté une nouvelle aide promise à Kiev.

Le départ du chef républicain de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, complique encore davantage la situation.

Interrogé sur l'impact de la destitution de Kevin McCarthy sur l'aide à Kiev, le président Biden a reconnu la semaine dernière que cette situation l'inquiétait.

La présidence évalue à 24 milliards de dollars la rallonge nécessaire pour continuer de soutenir l'effort de guerre ukrainien.

Les principaux pays soutenant l'effort de guerre ukrainien, dont les États-Unis, se retrouvent mercredi à Bruxelles pour faire le point sur les livraisons d'armes et les besoins de Kiev pour la poursuite de sa contre-offensive et pour la fourniture de moyens anti-aériens avant l'hiver.