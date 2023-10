Jupiler Pro League - Accord entre la Pro League et l'UB sur l'arbitrage: les indemnités des arbitres augmentées

Ce plan stratégique se concentre sur l'amélioration de la qualité de l'arbitrage, l'amélioration de la qualité du VAR, une communication plus transparente et une formation et un accompagnement de qualité des arbitres. Il entre en vigueur immédiatement et a 2026 comme horizon, précise la Pro League.

Conséquence de ce plan: les indemnités de match des arbitres et de leurs assistants sont revues à la hausse, avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 2023.

L'indemnité perçue par l'arbitre d'une rencontre de D1A passe ainsi de 2000 à 2200 euros. Celle pour un match de Challenger Pro League passe de 550 à 615 euros.