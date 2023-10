Kristallen Fiets - Nathan Van Hooydonck élu Equipier de l'année

Le coureur de la Jumbo-Visma a été contraint de mettre un terme à sa carrière le mois dernier à l'âge de 27 ans après qu'on a décelé une anomalie cardiaque. Le 12 septembre dernier, il avait fait un malaise au volant et avait été impliqué dans un accident de voiture.

"Je ne me souviens de rien à propos de l'accident", a déclaré Nathan Van Hooydonck mardi soir. "Ce dont je me souviens, c'est du chagrin, car j'ai su immédiatement que ma carrière était terminée, avant même que les médecins ne me le disent. Je me sens déjà beaucoup mieux. La semaine passée à l'hôpital a été terrible, même j'ai été beaucoup aidé par le personnel médical. Et certainement par ma famille. Ils étaient là tous les jours. Dès que j'ai été autorisée à rentrer chez moi, notre fils est né. Je réalise très bien que je n'aurais jamais pu le tenir dans mes bras comme cela. Je m'en rends compte de plus en plus chaque jour", ajoute Nathan Van Hooydonck qui est devenu papa d'un petit Alessio quelques jours après avoir annoncé la fin de sa carrière.

Le lieutenant de Wout van Aert, qui avait aussi fait partie de l'équipe qui a permis à Jonas Vingegaard de remporter son deuxième Tour de France en juillet, succède à Tiesj Benoot au palmarès.