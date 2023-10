La Chambre accueille une exposition sur le changement climatique

"Non, on ne peut pas faire de pause", a lancé l'eurodéputé mardi matin à l'occasion du vernissage, en présence du climatologue Jean-Pascal Van Ypersele et de la cofondatrice de Youth for Climate Adelaïde Charlier. Cette exposition a déjà été présentée au parlement européen et, selon l'élu qui siège dans le groupe socialiste au parlement européen, elle a permis de conscientiser des députés et hauts fonctionnaires.

Pierre Larrouturou a rappelé son plaidoyer en faveur de la mise ne place d'une banque européenne du climat. Celle-ci pourrait mobiliser 300 milliards d'euros en faveur de politiques climatiques.