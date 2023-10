Le navire auto-élévateur de Jan De Nul installe sa première éolienne au Royaume-Uni

Dogger Bank sera le premier parc éolien au Royaume-Uni connecté au courant continu à haute tension (CCHT) en raison de sa distance par rapport à la côte, introduisant ainsi de nouveaux systèmes de transmission au Royaume-Uni et ouvrant la voie à d'autres grands parcs éoliens en mer, poursuit le groupe.

Une première phase du projet de coentreprise entre SSE Renewables, Equinor et Vårgrønn devrait être opérationnelle à l'été 2024. Une fois achevées, les trois phases - Dogger Bank A, B et C - alimenteront l'équivalent de 6 millions de foyers britanniques, soit environ 5% de la demande d'électricité du Royaume-Uni.