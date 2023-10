L'OMS réclame la mise en place de mesures pour la santé mentale des réfugiés et migrants

Après avoir tenté de comprendre les facteurs qui exposent ces personnes aux troubles de santé mentale et déterminé cinq thèmes de recherche importants, l'OMS partage six recommandations pour "développer de meilleures politiques pratiques afin de garantir les besoins des réfugiés et migrants en matière de santé mentale".

En effet, l'institution recommande, entre autres, de mettre en œuvre des politiques et programmes pour favoriser l'intégration sociale. Elle appelle également à renforcer la capacité des professionnels de santé à évaluer et traiter les troubles de santé mentale chez les personnes issues de cultures différentes, à faciliter l'accès aux soins et à sauvegarder les droits humains, quelle que soit la situation.

"Un dialogue ouvert entre les groupes de réfugiés et de migrants, les communautés dans lesquelles ils vivent, les professionnels de la santé, les décideurs politiques locaux et mondiaux, est important pour faciliter la compréhension commune des conditions de santé mentale et mener des interventions plus réalisables et acceptables", a-t-elle enfin ajouté.